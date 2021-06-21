مفاجأة بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك





















كشف طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن مستقبل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع القلعة البيضاء، بعدما أعلن رحيله مع انتهاء عقده في نهاية الموسم.





وأوضح جبريل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك لم يغلق الباب أمام استمرار فرجاني ساسي، مشيرًا إلى أنه يملك معلومات بوصول اللاعب إلى مصر خلال 48 ساعة.





وأكد أن النادي تواصل مع فرجاني ساسي ووكيله منذ أسبوعين، ولكنه لم يبلغ الإدارة بقراره النهائي حتى الآن.



