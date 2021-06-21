من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

Advertisements
من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي
الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:57 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي الحاليين ونجم ريال مدريد الإسباني السابق قد يعود إلى الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الكولومبي خيمس رودريجيز قد يعود إلى ريال مدريد في الصيف الحالي في صفقة مجانية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أعرب عن إستعداده للعودة إلى ريال مدريد وتخفيض راتبه علماً بأن النجم الكولومبي إنضم إلى إيفرتون مجاناً في الصيف الماضي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يعتبر من أكثر الأشخاص المؤيدين لعودة رودريجيز خاصة أن النجم الكولومبي عمل مع المدير الفني الإيطالي في ريال مدريد وإيفرتون وبايرن ميونخ الألماني.
Advertisements