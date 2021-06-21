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من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي الحاليين ونجم ريال مدريد الإسباني السابق قد يعود إلى الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الكولومبي خيمس رودريجيز قد يعود إلى ريال مدريد في الصيف الحالي في صفقة مجانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أعرب عن إستعداده للعودة إلى ريال مدريد وتخفيض راتبه علماً بأن النجم الكولومبي إنضم إلى إيفرتون مجاناً في الصيف الماضي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يعتبر من أكثر الأشخاص المؤيدين لعودة رودريجيز خاصة أن النجم الكولومبي عمل مع المدير الفني الإيطالي في ريال مدريد وإيفرتون وبايرن ميونخ الألماني.

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