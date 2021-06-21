من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي الحاليين ونجم ريال مدريد الإسباني السابق قد يعود إلى الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الكولومبي خيمس رودريجيز قد يعود إلى ريال مدريد في الصيف الحالي في صفقة مجانية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أعرب عن إستعداده للعودة إلى ريال مدريد وتخفيض راتبه علماً بأن النجم الكولومبي إنضم إلى إيفرتون مجاناً في الصيف الماضي.



