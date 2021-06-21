إطلاق النار على شاب بجوار مسجد الطحان ببورسعيد

استقبلت مستشفى السلام، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، مصاب فى العشرين من عمره، بادعاء اعتداء من آخرين أمام مسجد الطحان، فى نطاق حي الضواحي، بخرطوش بجميع أنحاء الجسم وخرطوش باليد اليمنى، واسترواح هوائي بالصدر من الناحية اليمنى.





وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بإصابة شاب إثر طلق ناري خرطوش فى نطاق حي الضواحي، وانتقاله إلى مستشفى السلام فى حالة سيئة.



