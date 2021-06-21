Advertisements

إطلاق النار على شاب بجوار مسجد الطحان ببورسعيد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
استقبلت مستشفى السلام، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، مصاب فى العشرين من عمره، بادعاء اعتداء من آخرين أمام مسجد الطحان، فى نطاق حي الضواحي، بخرطوش بجميع أنحاء الجسم وخرطوش باليد اليمنى، واسترواح هوائي بالصدر من الناحية اليمنى.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بإصابة شاب إثر طلق ناري خرطوش فى نطاق حي الضواحي، وانتقاله إلى مستشفى السلام فى حالة سيئة.

وتوصلت "الفجر" لاسم الشاب الذي تم الاعتداء علية من قبل مسلحين يركبون دراجة بخارية فى نطاق حي الضواحي منطقة السلام، وهو يوسف هانى أحمد 20 سنة، وجارٍ إنقاذ لحالته السيئة بمستشفى السلام بورسعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بورسعيد الفجر

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة