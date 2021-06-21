تعليق ناري من عمرو أديب على عيد الأب

عمرو أديب .. يحتفل غالبية العالم اليوم الاثنين الموافق الـ21 من يونيو 2021، بمناسبة عيد الأب وهو اليوم الذي يشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة.





عيد الأب





وتصدر الإعلامي عمرو أديب تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع الاحتفال بمناسبة عيد الأب بعدما علق تعليقا نارياً على تلك المناسبة المستحدثة.





مناسبة عيد الأب





وقال الإعلامى عمرو أديب معلقاً على احتفال عيد الأب اليوم،: "الأب ديما محدش بيجيب سيرته والعالم اليوم يحتفل بيوم الأب، وكل الهدايا للأم وهذا حق، لأن الأم هي اللي جابتك وشالتك 9 شهور".

عيد الأب ومقداره





وأشار عمرو أديب إلى أن الأب هو من يعمل بجد من أجل أبنائه مضيفاً: "الأب هو اللي بيطفح الكوتة عشان حضرتك تبقى بنى آدم وله دور لأنه بيصنع منك شخصية، الأم تغذى وتدى مبادئ لكن الأب وشخصيته لها رونق ووجود، والأب مش ديكور، ولولا الأب ما كان الابن، مش محتاجة أثبتها وانتو عارفين ازاى طبعا.





عيد الأب وتعليق عمرو أديب





وأضاف أديب معلقا على احتفال عيد الأب: "الأب هو اللى بيجرى على أكل العيش، ودي مسألة مش سهلة، ناس تستحق كل تقدير، وأرجو من الأبناء زي ما بيعملوا مع الأمهات يقولوا كلمة حلوة لآبائهم، وكل أب وهو طيب".

مناسبة عيد الأب





وتحتفل العديد من الدول بمناسبة عيد الأب الموافق ليوم 21 يونيو من كل عام تقديرا لدوره، وقبل أيام من موعد عيد الأب، أعلن الفنان أحمد أمين بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى، عن إطلاق مبادرة بعنوان "شكراً يا أبي" لتكريم الأب المصري.



