Advertisements
المدير المالي للزمالك: النادي مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات
الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:39 ص
محمد جمال
Advertisements
قال طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك والمدير المالى ، فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس ، ان نادى الزمالك مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات وبعض الموردين الذين يتعامل معهم النادى سواء تذاكر طيران أو اتوبيسات للنقل أو فنادق وغيرها.
واضاف جبريل انه رفض تولى المسئولية عندما تم اختياره لهذا المنصب فى البداية.
تابع جبريل أن حسين لبيب رئيس الزمالك كان يتواجد مع اشرف صبحى وزير الرياضة فى هذا الوقت، وتحدث معى لبيب وقال لى كلمات مؤثرة وقال :" فاكر لما كنا مقاتلين فى الملعب عشان نكسب اى حد ، هنعمل اللى علينا عشان ننجح ولا نهرب ولا ايه "، وبالفعل نجح فى اقناعى بالموافقة.
Advertisements