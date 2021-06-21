المدير المالي للزمالك: النادي مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات









قال طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك والمدير المالى ، فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس ، ان نادى الزمالك مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات وبعض الموردين الذين يتعامل معهم النادى سواء تذاكر طيران أو اتوبيسات للنقل أو فنادق وغيرها.





واضاف جبريل انه رفض تولى المسئولية عندما تم اختياره لهذا المنصب فى البداية.



