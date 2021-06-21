Advertisements

المدير المالي للزمالك: النادي مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك والمدير المالى ، فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس ، ان نادى الزمالك مديون بمبالغ كبيرة لمصلحة الضرائب والتأمينات وبعض الموردين الذين يتعامل معهم النادى سواء تذاكر طيران أو اتوبيسات للنقل أو فنادق وغيرها.

واضاف جبريل انه رفض تولى المسئولية عندما تم اختياره لهذا المنصب فى البداية.

تابع جبريل أن حسين لبيب رئيس الزمالك كان يتواجد مع اشرف صبحى وزير الرياضة فى هذا الوقت، وتحدث معى لبيب وقال لى كلمات مؤثرة وقال :" فاكر لما كنا مقاتلين فى الملعب عشان نكسب اى حد ، هنعمل اللى علينا عشان ننجح ولا نهرب ولا ايه "، وبالفعل نجح فى اقناعى بالموافقة.

أخبار تهمك

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة