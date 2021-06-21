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موعد مباراة هولندا ضد مقدونيا الشمالية في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين منتخب هولندا نظيره مقدونيا الشمالية فى الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف فى هولندا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب هولندا قد صعد الي دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الجولة الماضية.

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