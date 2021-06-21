ميدو: شريف والجزيري يربكوا أي دفاع وهما الأفضل في مصر









أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بثنائي هجوم الأهلي والزمالك، محمد شريف، وسيف الدين الجزيري، بعد تألقهما خلال الفترة الأخيرة.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك لاعبين اثنين في مصر فقط يجيدان التحرك خلف الدفاع، هما، محمد شريف وسيف الجزيري".





وتابع، "اسألوا أي مدافع مين أكتر لاعب بيسببلك مشكلة هيقولك اللي بيعرف يتحرك في ضهر الدفاع، وهي دي قيمة محمد شريف وسيف الجزيري".



