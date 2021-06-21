الأهلي يبحث تجديد عقد أكرم توفيق قبل الأولمبياد













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي، أبدى رغبته في تجديد عقد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل خوض أولمبياد طوكيو.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي يرغب في تجديد عقد أكرم توفيق قبل أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تألقه خلال مواجهة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.



