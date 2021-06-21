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الأهلي يبحث تجديد عقد أكرم توفيق قبل الأولمبياد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النادي الأهلي، أبدى رغبته في تجديد عقد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل خوض أولمبياد طوكيو.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الأهلي يرغب في تجديد عقد أكرم توفيق قبل أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تألقه خلال مواجهة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

كما أشار، " إذا تم ضم طارق حامد إلى صفوف المنتخب الأولمبي، لخوض  أولمبياد طوكيو، أتمنى الكابتن شوقي غريب يفكر في الدفع بأكرم توفيق في مركز الوينج باك، كريم العراقي لاعب مميز لكن أكرم أفضل دفاعيا".

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