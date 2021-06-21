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أمين صندوق الزمالك: نحن لسنا النادي الوحيد في مصر الذي يقبل التبرعات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي استقبل دعماً مادياً من أحد الشخصيات المحبة للقلعة البيضاء، بمبلغ كبير ولكنه رفض ذكر اسمه تماماً حتى الآن.

وتابع جبريل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " جماهير الزمالك هي من طالبت بإنشاء حساب في البنوك لدعم النادي".

واستكمل، "دفعنا مستحقات لاعبي كافة الفرق الرياضية بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حتي الهوكي والسباحة، والزمالك ليس النادي الوحيد الذي يقبل الدعم المادي من محبيه".

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