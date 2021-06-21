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نجم الزمالك السابق: موسيماني أفضل من كارتيرون
الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:47 ص
حسام مجدي
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تحدث أحمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق عن أداء الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
وقال مجدي في تصريحات لبرنامج الماتش "الترجي ومولودية الجزائر من أضعف فرق الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا".
وتابع "الهوني كان أخطر لاعبي الترجي في مباراة الأهلي، الأهلي نجح بقيداة موسيماني في التعامل بشكل جيد مع الترجي ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه".
واضاف "الأهلي فريق مش بيعرف يدافع وانه ينزل قصاد فريق عاوز يمسك كورة ويرجع لنصف ملعبه ويدافع، بعض التغييرات في المباراة تسببت في تقليل إيقاع لعب الأهلي مثل الدفع بوالتر بواليا".
وواصل "قائمة الزمالك أفضل من قائمة الأهلي، علي معلول وأفشة لعيبة مميزة في الأهلي، والونش أفضل مدافع في مصر، بشكل عام قائمة الزمالك أفضل".
واختتم مجدي "موسيماني يتفوق على كارتيرون في قراءة المباريات والتغييرات في المباراة، لكلٍ منهما أخطاءه ولكن بشكل عام أرى أن موسيماني بالأرقام هو الأفضل".
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