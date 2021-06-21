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لن أتبرع للنادي.. تصريح مثير من نجم الزمالك السابق بشأن التبرعات
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:33 ص
حسام مجدي
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علق أحمد مجدي لاعب نادي الزمالك على فتح حساب لتلقي دعم من جانب جماهير الزمالك لحل الأزمة المادية.
وقال مجدي في تصريحات لبرنامج الماتش "لم أتبرع حتى الآن ولن أتبرع في حالة أن هذه الأموال ستكون لفريق كرة القدم".
وتابع "الحالة الوحيدة الي اتبرع فيها لما يكون في مشروع او حاجة للموظفين والناس الي مش بتقبض مرتباتها".
وأضاف " في رأيي إن مينفعش اتبرع علشان خاطر لاعب يجدد، مسئولي الزمالك قالوا ان التبرعات ستكون من نصيب فريق الكرة".
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