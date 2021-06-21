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الجارم: محمد شريف لاعب استثنائي والونش مش واخد حقه

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد عبدالفتاح الجارم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، بمحمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

وأكد الجارم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن محمد شريف لاعب استثنائي، وأنه لم يشاهد مهاجم في مصر يجيد اللعب بالقدمين مثله من فترة طويلة.

وتابع، "محمود حمدي الونش لاعب كبير، ومش واخد حقه في نادي الزمالك حتى الآن،  وكنت أتمنى استمرار أحمد رفعت ونور السيد في الاتحاد السكندري".

واضاف، "أطالب جماهير نادي الاتحاد السكندري بالهدوء على الفريق، وتوفير كل الدعم للاعبين".

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