عبدالفتاح الجارم: تحقيق المنتخب الأوليمبي لميدالية في أولمبياد طوكيو أمر صعب









أكد عبدالفتاح الجارم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على صعوبة تحقيق المنتخب المصري الأوليمبي، لميدالية في أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها الشهر المقبل.





وقال الجارم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من الصعب تتويج المنتخب الأوليمبي بميدالية في أولمبياد طوكيو".





وتابع، "أتمنى انضمام محمد صلاح ومحمد الشناوي وطارق حامد لصفوف منتخب مصر الأوليمبي في طوكيو".





وأشار إلى أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب كبير، معبراً عن حبه له منذ الصغر، وأكد أنه تحدث عنه مع محمود الجوهري.



