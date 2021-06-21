الجارم: إمام عاشور هو أنسب بديل لفرجاني ساسي













أكد عبد الفتاح الجارم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، لاعب جيد، لكن لا يوجد نادي كبير بيقف على لاعب.





وأشار الجارم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن إمام عاشور مشروع لاعب كبير، وهو أفضل بديل لفرجاني ساسي في الزمالك، مطالبًا عاشور بضرورة التحلي بالهدوء.



