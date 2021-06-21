عبد الفتاح الجارم: الاتحاد السكندري كان يملك 6 لاعبين يشبهون محمد صلاح













كشف عبدالفتاح الجارم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، أن زعيم كان يملك 6 لاعبين يشبهون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وأوضح الجارم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كان هناك 17 ألف لاعبًا في اختبارات الاتحاد في عام 2017".





وتابع، "وكان هناك 6 لاعبين يشبهون محمد صلاح في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري".





واضاف الجارم في تصريحاته، "إمام محمدين صنع فارق كبير في قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري".



