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عبد الفتاح الجارم: الاتحاد السكندري كان يملك 6 لاعبين يشبهون محمد صلاح

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عبدالفتاح الجارم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، أن زعيم كان يملك 6 لاعبين يشبهون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. 

وأوضح الجارم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كان هناك 17 ألف لاعبًا في اختبارات الاتحاد في عام 2017".

وتابع، "وكان هناك 6 لاعبين يشبهون محمد صلاح في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري".

واضاف الجارم في تصريحاته، "إمام محمدين صنع فارق كبير في قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري".

وأكد أن الاتحاد السكندري سينافس علي بطولة الدوري بعد 5 سنوات بفضل قطاع ناشئيه، وسيكون 100% من قوام الفريق من أبناء النادي.

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