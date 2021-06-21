الجارم يكشف سر الهتاف الشهير له من جماهير الاتحاد السكندري













كشف عبدالفتاح الجارم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق، السر وراء الهتاف الشهير له من جانب جماهير نادي الاتحاد.





وقال الجارم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "في الموسم الذي عدت فيه لنادي الاتحاد من الاحتراف سجلت 7 أهداف وحصدت 14 نقطة للنادي، وهذا سبب الهتاف الشهير الذي هتفته لي الجماهير".





وأكد، "من الصعب منافسة نادي الاتحاد على بطولة الدوري بسبب أزمة الملاعب، محدش كان بيكسبنا في قطاعات الناشئين بنادي الاتحاد، وحزنت لهدم الملاعب، كانوا بيهدموا تاريخ".





وتابع، "عملت في نادي حرس الحدود لمدة 14 عامًا اعتراضًا على هدم تاريخ الاتحاد السكندري".



