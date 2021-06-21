قائد الاتحاد السكندري يتحدث عن الفوز على الزمالك بدوري السلة





تحدث إسماعيل أحمد نجم كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري عن الفوز على فريق الزمالك في اللقاء الأول بدور نهائي دوري السوبر لكرة السلة.





وقال إسماعيل أحمد في تصريحات لبرنامج الماتش "كان تركيزنا في مباراة اليوم على الدفاع بشكل جيد، لاعبي الزمالك بتقدر تسجل في اي وقت وتحديدًا والتر هودج".





وتابع "كانت مهمتنا ازاي نقلل خطورة الزمالك على الباسكت، الدفاع الجيد هو الي يخليك تكسب أي مباراة".





وأضاف "فارق النقاط في مباراة اليوم سيمثل ضغط أكبر على اللاعبين ولا يمثل لنا راحة تمامًا ، الزمالك مستحيل يكون في نفس حالته في المباراة الثانية، مدرب الزمالك عنده خبرات عالية".





وواصل إسماعيل "مباراة اليوم هي كبوة مؤقتة لفريق الزمالك، فرحة لاعبي الاتحاد مينفعش تبقى زيادة عن اللزوم، لازم نركز في المباراة القادمة".



