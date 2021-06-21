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الزمالك: الاتصالات مع فرجاني ساسي منقطعة منذ سفره لتونس
الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:34 ص
حسام مجدي
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تحدث طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك والمدير المالى ، فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس ، ان فرجانى ساسى لاعب جيد وله شعبية ومن حقه البحث عن تأمين مستقبله ولكن فى نفس الوقت هناك حقوق للنادى عليه.
تابع أن الاتصالات انقطعت معه منذ سفره الى تونس ولا يوجد تواصل من الطرفين، ولكن لو جاء الى مصر سنجتمع معه للتجديد.
وأضاف جبريل أنه يوجد أحد الأشخاص قام بالتبرع من قبل جمهور الزمالك بمبالغ كبيرة ولم يكشف عن أسمة او هويته،موضحا ان المبالغ التى وصلت النادى من المبادرة لم تصل الى ال6 ملايين جنيه .
تابع جبريل أن حسين لبيب رئيس الزمالك كان يتواجد مع اشرف صبحى وزير الرياضة فى هذا الوقت، وتحدث معى لبيب وقال لى كلمات مؤثرة وقال :" فاكر لما كنا مقاتلين فى الملعب عشان نكسب اى حد ، هنعمل اللى علينا عشان ننجح ولا نهرب ولا ايه "، وبالفعل نجح فى اقناعى بالموافقة.
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