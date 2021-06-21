المدير المالي للزمالك: الجماهير هي صاحبة مبادرة ’’ الدعم ’’ ونسعى للحفاظ على نجوم الفريق









أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أن جماهير القلعة البيضاء هي من طالبت بدعم الفريق مادياً للمساهمة في الضائقة المالية التي يمر بها النادي .





وقال جبريل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

تم إنشاء الحساب و تفعيله عصر يوم الأربعاء، وما أسعدني هو مشاركات الجماهير الكثيرة من مصر والسعودية والكويت وفرنسا وإيطاليا، رغم أن الأرقام ليست كبيرة ولكن أسعدتنا مشاركة الجماهير وإحساسهم بالمسئولية تجاه النادي .

كما أن هناك خمسة ملايين جنيهاً دخلت حساب النادي تبرع بهم رجل أعمال ورفض ذكر اسمه، وهذا الأمر هو من شجع مجلس الإدارة على أن يبدأ في تنفيذ الفكرة .



