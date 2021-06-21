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المدير المالي للزمالك: الجماهير هي صاحبة مبادرة ’’ الدعم ’’ ونسعى للحفاظ على نجوم الفريق
الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:05 ص
محمد جمال
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أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أن جماهير القلعة البيضاء هي من طالبت بدعم الفريق مادياً للمساهمة في الضائقة المالية التي يمر بها النادي .
وقال جبريل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :
تم إنشاء الحساب و تفعيله عصر يوم الأربعاء، وما أسعدني هو مشاركات الجماهير الكثيرة من مصر والسعودية والكويت وفرنسا وإيطاليا، رغم أن الأرقام ليست كبيرة ولكن أسعدتنا مشاركة الجماهير وإحساسهم بالمسئولية تجاه النادي .
كما أن هناك خمسة ملايين جنيهاً دخلت حساب النادي تبرع بهم رجل أعمال ورفض ذكر اسمه، وهذا الأمر هو من شجع مجلس الإدارة على أن يبدأ في تنفيذ الفكرة .
واختتم جبريل : نسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة و جميع الألعاب الأخرى ، كما أن هناك جلسة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال 3 أو 4 أيام كحد أقصى ، وسيتم حسم مصير اللاعب على إثر تلك الجلسة .
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