نجم الأهلي السابق: موسيماني أدار مباراة الترجي باقتدار









أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي المارد الأحمر بالأمس أمام الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف .





وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

الأهلي قدم مباراة كبيرة تكتيكياً و بدنياً ولم يتأثر اللاعبون بما حدث قبل اللقاء من شغب الجمهور التونسي وتأجيل المباراة لمدة ساعة ، فتلك العوامل لم تؤثر بالسلب على لاعبي المارد الأحمر ، وظهر اللاعبين على قلب رجل واحد وتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية والإقتراب من وضع قدماً في نهائي دوري أبطال إفريقيا



