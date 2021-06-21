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موعد مباراة إنجلترا والتشيك في كأس أمم أوروبا يورو 2020.

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا الثلاثاء منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد اربع نقاط خلف المتصدر منتخب التشيك.

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