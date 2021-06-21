يوفنتوس ينتظر قرار رونالدو الأخير









كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن كيفية ارتباط مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بميركاتو الفريق الإيطالي هذا الصيف.





وارتبط اسم رونالدو بمغادرة يوفنتوس هذا الصيف، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بضمه.





وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إستراتيجية ميركاتو يوفنتوس، متوقفة على بيع رونالدو هذا الصيف.





وتابعت الشبكة، أن يوفنتوس منفتح على بيع رونالدو هذا الصيف، لكنه ينتظر عرضًا لا تقل قيمته عن 29 مليون يورو لتحقيق ربح.



