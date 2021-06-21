ميلان يحسم مصير نجم الفريق









رد مسؤولو نادي ميلان الإيطالي، على تصرف التركي هاكان تشالهانوجلو، صانع ألعاب الروسونيري، بشأن وضعه في الميركاتو الصيفي المقبل.





ومن المقرر أن ينتهي عقد تشالهانوجلو مع ميلان هذا الشهر، وقام وكيل اللاعب التركي بعرضه مؤخرًا على مسؤولي إنتر ميلان.





وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان تحرك على الفور وبدأ مفاوضات مع ماتيا زاكاني، صانع ألعاب هيلاس فيرونا، من أجل خلافة تشالهانوجلو بالموسم المقبل.





وتابعت الشبكة، أن عقد زاكاني مع فيرونا ينتهي في الصيف المقبل، وارتبط اللاعب كثيرًا بالانتقال إلى إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم.



