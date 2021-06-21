Advertisements
موعد مباراة منتخب السويد وبولندا في يورو 2020
الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:24 ص
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
يستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب بولندا وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
تمكن منتخب السويد من الفوز على منتخب سلوفاكيا في الجولة الثانية بهدف نظيف بينما تعادلت بولندا مع منتخب إسبانيا بهدف لكل منهما في الجولة الثانية.
يحتل منتخب السويد صدارة مجموعته من بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد 4 نقاط بينما يحتل منتخب بولندا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة السويد وبولندا يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على ملعب غازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
Advertisements