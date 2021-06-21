لابورتا يكشف سبب تعيين شقيقته في برشلونة

برر خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني القرار الذي تم اتخاذه بتعيين شقيقته للعمل داخل النادي، والذي خلق الكثير من الجدل مؤخراً.





وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة لافاغارديا الإسبانية:"أختي مؤهلة بشكل كبير لهذا المنصب بسبب مؤهلاتها بالإضافة إلى أن الوضعية المعقدة داخل البرسا تفرض علينا وجود أشخاص ذوو ثقة وكفاءة".





وعن مشروع تجديد ملعب الكامب نو، علق لابورتا قائلا:"لقد استغرق الأمر طويلاً حتى بات كل شيء أكثر كلفة ثم سيكون هناك الآن إصلاحات وصيانة في حال عودة الجماهير مجدداً للتواجد في كامب نو إن سمح لهم".





وعن شكل الملعب الجديد، قال لابورتا:"تمت التغييرات لتتكيف مع أحدث التقنيات وسيتم إدخال تحسينات على التصميم وسيكون جوهرة معمارية، لقد استغرق الأمر طويلاً، كنت سأذهب مع المشروع الذي صممه نورمان فوستر لكن الملعب الجديد سيكون مذهلاً وستستمتع به أجيال وأجيال من برشلونة".





وعند عودته إلى البرسا، علق لابورتا قائلا: "وجدت النادي أسوأ مما كنت أتوقع، كنت أتوقع أن النادي سيكون بالفعل في موقف معقد للغاية".





وعن القرار الأصعب منذ مجيئه، قال لابورتا:"كل القرارات التي شملت إنهاء خدمات الموظفين، هذا مؤلم جداً لكننا نأتي لإعطاء دفعة جديدة وأحياناً عليك اتخاذ قرارات مؤلمة لكننا نتوقع العواقب، وصلنا للإدارة مع دفعة قوية وهذا كان ملاحظاً".



