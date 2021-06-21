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لابورتا يكشف سبب تعيين شقيقته في برشلونة
الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:54 ص
ريهام عبدالمحسن
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برر خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني القرار الذي تم اتخاذه بتعيين شقيقته للعمل داخل النادي، والذي خلق الكثير من الجدل مؤخراً.
وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة لافاغارديا الإسبانية:"أختي مؤهلة بشكل كبير لهذا المنصب بسبب مؤهلاتها بالإضافة إلى أن الوضعية المعقدة داخل البرسا تفرض علينا وجود أشخاص ذوو ثقة وكفاءة".
وعن مشروع تجديد ملعب الكامب نو، علق لابورتا قائلا:"لقد استغرق الأمر طويلاً حتى بات كل شيء أكثر كلفة ثم سيكون هناك الآن إصلاحات وصيانة في حال عودة الجماهير مجدداً للتواجد في كامب نو إن سمح لهم".
وعن شكل الملعب الجديد، قال لابورتا:"تمت التغييرات لتتكيف مع أحدث التقنيات وسيتم إدخال تحسينات على التصميم وسيكون جوهرة معمارية، لقد استغرق الأمر طويلاً، كنت سأذهب مع المشروع الذي صممه نورمان فوستر لكن الملعب الجديد سيكون مذهلاً وستستمتع به أجيال وأجيال من برشلونة".
وعند عودته إلى البرسا، علق لابورتا قائلا: "وجدت النادي أسوأ مما كنت أتوقع، كنت أتوقع أن النادي سيكون بالفعل في موقف معقد للغاية".
وعن القرار الأصعب منذ مجيئه، قال لابورتا:"كل القرارات التي شملت إنهاء خدمات الموظفين، هذا مؤلم جداً لكننا نأتي لإعطاء دفعة جديدة وأحياناً عليك اتخاذ قرارات مؤلمة لكننا نتوقع العواقب، وصلنا للإدارة مع دفعة قوية وهذا كان ملاحظاً".
وعن تخفيض بيكي لراتبه،اختتم لابورتا تصريحاته قائلا:"نحن سعداء بمحادثاتنا مع بيكي بخصوص موضوع تخفيض الراتب، ممتنون للاعب لأنه أول شخص سيساعد النادي بالتأكيد، لقد أكد دائما على انتماؤه لبرشلونة في الأوقات الصعبة، مفاوضاتنا مع بعض اللاعبين فيما يخص تخفيض الراتب تسير بوتيرة جيدة وإيجابية، نحن في طريق بناء فريق جيد وتنافسي وأغلب اللاعبين الذين يمرون من آخر لحظات مسيرتهم يريدون إنهائها بتحقيق النجاح".
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