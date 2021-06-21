محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لأهالي عرب غنيم بحلوان

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأجهزة التنفيذية لحي حلوان، بالإسراع في حل مشكلة الصرف الصحي، بمنطقة عرب غنيم في نطاق حي حلوان.



