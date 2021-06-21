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محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لأهالي عرب غنيم بحلوان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأجهزة التنفيذية لحي حلوان، بالإسراع في حل مشكلة الصرف الصحي، بمنطقة عرب غنيم في نطاق حي حلوان.

كما وجهت النائبة، الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، بالتصدي لمخالفات البناء، وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية دون الرجوع للحي، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في هذا الشأن.

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