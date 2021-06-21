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محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لأهالي عرب غنيم بحلوان
الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:14 ص
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأجهزة التنفيذية لحي حلوان، بالإسراع في حل مشكلة الصرف الصحي، بمنطقة عرب غنيم في نطاق حي حلوان.
كما وجهت النائبة، الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، بالتصدي لمخالفات البناء، وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية دون الرجوع للحي، مطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في هذا الشأن.
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