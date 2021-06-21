أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بضم نجم إيفرتون

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أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بضم نجم إيفرتون
الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:24 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني طالب إدارة الملكي بمحاولة التعاقد مع أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي.
وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ريال مدريد يجهز عرضاً تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون البالغ من العمر 24 عاماً.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني السابق لإيفرتون معجب للغاية بالنجم الإنجليزي الشاب ويطمح أن يتعاقد ريال مدريد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليوين يلعب في إيفرتون منذ عام 2016 وخاض مع التوفيز حتى الآن 173 مباراة في جميع البطولات وسجل 53 هدفا وصنع 15 هدفا آخرين وينتهي عقده في 2025.
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