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أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بضم نجم إيفرتون

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني طالب إدارة الملكي بمحاولة التعاقد مع أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ريال مدريد يجهز عرضاً تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون البالغ من العمر 24 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني السابق لإيفرتون معجب للغاية بالنجم الإنجليزي الشاب ويطمح أن يتعاقد ريال مدريد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليوين يلعب في إيفرتون منذ عام 2016 وخاض مع التوفيز حتى الآن 173 مباراة في جميع البطولات وسجل 53 هدفا وصنع 15 هدفا آخرين وينتهي عقده في 2025.

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