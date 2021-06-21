أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بضم نجم إيفرتون

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني طالب إدارة الملكي بمحاولة التعاقد مع أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ريال مدريد يجهز عرضاً تبلغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون البالغ من العمر 24 عاماً.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني السابق لإيفرتون معجب للغاية بالنجم الإنجليزي الشاب ويطمح أن يتعاقد ريال مدريد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



