Advertisements

ريال مدريد يحسم مصير يوفيتش

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من أحد نجومه الذي كان قد لعب على سبيل الإعارة في فرانكفورت الألماني في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن آينتراخت فرانكفورت مهتم بالتعاقد مع نجمه السابق الصربي لوكا يوفيتش ولكن سيتم ذلك في حالة بيع نجمه البرتغالي أندريه سيلفا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرتغالي مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش في 2019 مقابل 60 مليون يورو ولكن النجم الصربي فشل في إثبات نفسه خلال موسمين ويتطلع الملكي لبيعه مقابل مبلغ مناسب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار تهمك

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لابورتا يكشف سبب تعيين شقيقته في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير يوفيتش

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة