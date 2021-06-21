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ريال مدريد يحسم مصير يوفيتش
الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:55 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من أحد نجومه الذي كان قد لعب على سبيل الإعارة في فرانكفورت الألماني في الدور الثاني من الموسم الماضي.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن آينتراخت فرانكفورت مهتم بالتعاقد مع نجمه السابق الصربي لوكا يوفيتش ولكن سيتم ذلك في حالة بيع نجمه البرتغالي أندريه سيلفا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرتغالي مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع يوفيتش في 2019 مقابل 60 مليون يورو ولكن النجم الصربي فشل في إثبات نفسه خلال موسمين ويتطلع الملكي لبيعه مقابل مبلغ مناسب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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