ريال مدريد يحسم مصير يوفيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من أحد نجومه الذي كان قد لعب على سبيل الإعارة في فرانكفورت الألماني في الدور الثاني من الموسم الماضي.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن آينتراخت فرانكفورت مهتم بالتعاقد مع نجمه السابق الصربي لوكا يوفيتش ولكن سيتم ذلك في حالة بيع نجمه البرتغالي أندريه سيلفا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم البرتغالي مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.



