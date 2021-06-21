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آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي
الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:25 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد ومفاجئ بشأن الميركاتو الصيفي لريال مدريد، والتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.
وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن ريال مدريد جهز قائمة للراحلين هذا الصيف، وتضم 7 لاعبين، وهم رافائيل فاران، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، وداني سيبايوس، وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.
وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يهدف لجمع 160 مليون يورو على الأقل من ميركاتو الراحلين، لذا وضع أسعار المغادرين، كالآتي: فاران (70 مليونًا)، يوفيتش (35 مليونًا)، سيبايوس (30 مليونًا)، إيسكو (25 مليونًا)، أودريوزولا (20 مليونًا)، ماريانو (20 مليونًا)، إبراهيم دياز (20 مليونًا) بمجموع (220 مليونا).
وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد مستعد لفسخ عقد جاريث بيل ومارسيلو، إذا طلب اللاعبان ذلك، بينما سيخرج تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة مرة أخرى.
ويسعى ريال مدريد لاستغلال الـ160 مليون يورو الخاصة بالراحلين، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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