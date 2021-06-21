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آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد ومفاجئ بشأن الميركاتو الصيفي لريال مدريد، والتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن ريال مدريد جهز قائمة للراحلين هذا الصيف، وتضم 7 لاعبين، وهم رافائيل فاران، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، وداني سيبايوس، وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يهدف لجمع 160 مليون يورو على الأقل من ميركاتو الراحلين، لذا وضع أسعار المغادرين، كالآتي: فاران (70 مليونًا)، يوفيتش (35 مليونًا)، سيبايوس (30 مليونًا)، إيسكو (25 مليونًا)، أودريوزولا (20 مليونًا)، ماريانو (20 مليونًا)، إبراهيم دياز (20 مليونًا) بمجموع (220 مليونا).

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد مستعد لفسخ عقد جاريث بيل ومارسيلو، إذا طلب اللاعبان ذلك، بينما سيخرج تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة مرة أخرى.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال الـ160 مليون يورو الخاصة بالراحلين، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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