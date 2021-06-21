مانشستر سيتي يصر على التعاقد مع القناص

اتخد نادي مانشستر سيتي، موقفًا حاسمًا في مفاوضات التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل، من أجل سعيه للفوز بالألقاب، وهو ما لا يتحقق مع فريقه اللندني.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي مهتم للغاية بضم كين، ويوافق على دفع سعر الصفقة لتوتنهام.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة توتنهام تطلب 150 مليون إسترليني، للسماح برحيل اللاعب صاحب الـ27 عامًا.





وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يرفض الدخول في مفاوضات طويلة مع دانييل ليفي، رئيس توتنهام.



