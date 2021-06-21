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مانشستر سيتي يصر على التعاقد مع القناص
الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:55 ص
غدير أحمد
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اتخد نادي مانشستر سيتي، موقفًا حاسمًا في مفاوضات التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة.
وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل، من أجل سعيه للفوز بالألقاب، وهو ما لا يتحقق مع فريقه اللندني.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي مهتم للغاية بضم كين، ويوافق على دفع سعر الصفقة لتوتنهام.
وتابعت الصحيفة، أن إدارة توتنهام تطلب 150 مليون إسترليني، للسماح برحيل اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
وأشارت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يرفض الدخول في مفاوضات طويلة مع دانييل ليفي، رئيس توتنهام.
وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يصر على حسم صفقة كين في وقت عاجل، أو الانسحاب من المفاوضات، رغم أن ليفي لا يرغب في رحيل الدولي الإنجليزي، ويفكر في زيادة المقابل المادي المطلوب.
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