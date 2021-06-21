Advertisements
تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية
الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:26 ص
محمد نادر
Advertisements
كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، عن خطة النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيبرم النادي 3 أو 4 صفقات أخرى".
وأضاف: "سنصنع فريقًا تنافسيًا للغاية. نحن نفعل ذلك بالفعل من خلال استقدام إريك جارسيا وأجويرو وإيمرسون، وهناك لاعبون على وشك الانتقال".
وتابع لابورتا: "في الأسبوع الماضي هرب شخص منا"، وذلك في إشارة إلى انتقال جورجينيو فينالدوم إلى صفوف باريس سان جيرمان.
وواصل: "بعد التحدث مع كومان 3 مرات، رأيت أنه بإمكاننا أن نعمل سويا والتعاون والاتفاق على أشياء كثيرة أكثر، مما يمكننا الاختلاف بشأنه".
وأردف لابورتا: "أنا سعيد ولا أحب أن أعاني أو أجعل الناس يعانون، وربما كان كومان لفترة من الفترات غير مرتاح وغير مريح، وكذلك أنا".
واتم حديثه قائلا: "الشكوك حول إمكانيات كومان بعد خسارة الدوري؟ شعرت بخيبة أمل لأنني رأيت أننا نستطيع الفوز بالدوري. سالته لماذا خسرنا،
أعتقد أن هذا الأمر كان جيدًا لعلاقتي مع كومان، وأعتقد أنه من المهم أن تكون علاقة الرئيس جيدة مع المدرب".
Advertisements