تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، عن خطة النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيبرم النادي 3 أو 4 صفقات أخرى".





وأضاف: "سنصنع فريقًا تنافسيًا للغاية. نحن نفعل ذلك بالفعل من خلال استقدام إريك جارسيا وأجويرو وإيمرسون، وهناك لاعبون على وشك الانتقال".





وتابع لابورتا: "في الأسبوع الماضي هرب شخص منا"، وذلك في إشارة إلى انتقال جورجينيو فينالدوم إلى صفوف باريس سان جيرمان.





وواصل: "بعد التحدث مع كومان 3 مرات، رأيت أنه بإمكاننا أن نعمل سويا والتعاون والاتفاق على أشياء كثيرة أكثر، مما يمكننا الاختلاف بشأنه".





وأردف لابورتا: "أنا سعيد ولا أحب أن أعاني أو أجعل الناس يعانون، وربما كان كومان لفترة من الفترات غير مرتاح وغير مريح، وكذلك أنا".





واتم حديثه قائلا: "الشكوك حول إمكانيات كومان بعد خسارة الدوري؟ شعرت بخيبة أمل لأنني رأيت أننا نستطيع الفوز بالدوري. سالته لماذا خسرنا،