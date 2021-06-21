هيدي كرم مهاجمة منتقديها:" أنتوا ناس مرضى"

هيدي كرم .. زادت ظاهرة الهجوم الكبير والنقد اللاذع على مشاهير الفن والرياضة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لنشر بعض يومياتهم التي تلقى العديد من التعليقات السيئة.





هيدي كرم





وتعرضت الفنانة هيدي كرم لهجوم كبير وانتقادات واسعة عبر مواقع الواصل الاجتماعي، عقب تداول فييو مصور لها برفقة نجلها، وهم يمارسان نوعا من أنواع الرياضة.





فيديو هيدي كرم





وظهرت هيدي كرم في فيديو نشرته على حسابها الرسمي عبر إنستجرام، حيث استلقى ابنها وامتطت ظهره ليقوم بممارسة رياضة "الضغط" وهي محمولة على ظهره.





هيدي كرم ونجلها





ولاقى فيديو هيدي كرم وابنها رواجا كبيراً كما واجه العديد من التعليقات السلبية التي لم تلقى استحسان النجمة لتقرر عدم الاستهانة بالأمر والرد بنفسها.





رد هيدي كرم





وردت هيدي كرم على من هاجموها بكلمات قاسية عبر فيديو بثته عبر "إنستجرام" قالت فيه: "بجد أنتوا ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه".





هيدي كرم لمنتقديها: "أنتو مرضى"





وأضافت هيدي كرم: "لكن فيه بعض الناس بجد مريضة.. يا جماعة أنتم مضحكين جدًا بجد.. مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم.. المرض في دماغكم أنتوا.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه".





بداية واقعة هيدي كرم





وبدأت واقعة هيدي كرم حينما نشرت فيديو مصورا لها رفقة نجلها على حسابها على إنستجرام، تمطتي ظهر نجلها خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، لاختبار قوته العضلية، وعلقت: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار.



