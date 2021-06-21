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تفاصيل النصب على حماة تامر حسني على يد عاطل ادعى أنه رجل أعمال خليجي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
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كشفت تحريات النيابة تفاصيل واقعة النصب على حماة الفنان تامر حسني، والدة بسمة بوسيل، وذلك بعد تقدمها ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر تتهم فيه عاطلا بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي ومجوهرات.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أوهم المجني عليها بأنه رجل أعمال إماراتي، فيما استولى على هاتفها المحمول ومبلغ 10 آلاف جنيه، ومجوهرات بعدما تمكن من مغافلتها.

كما كشفت التحريات أن الواقعة حدثت داخل أحد الكافيهات بمول شهير، بعدما قابلها موهما إياها أنه رجل أعمال من دولة الإمارات.

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