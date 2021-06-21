بعد قرار التشغيل المسائي للشواطئ.. المصادفة تقود 'الفجر' لرصد مخالفات.. و"السياحة والمصايف" تتدخل



قبل أيّام أعلنت "الإدارة المركزية للسياحة والمصايف" قرارًا بالتشغيل الليلي للشواطئ لخدمة المواطنين بأجرٍ رمزي، بدءًا من السابعة مساءً، بعد إتاحة استغلال ٧ شواطئ -تديرها المحافظة- للمستأجرين خلال الفترة المسائية.



وبينما كانت عدسة "الفجر" في تغطية لمتابعة آراء المواطنين بعد تفعيل قرار التشغيل المسائي للشواطئ، والذي حدد تذكرة دخول بسعر ٤ جنيهات للفرد، قادت المصادفة إلى رصد مخالفات من القائمين على إدارة وتشغيل الشاطئ بالفترة الليلة.



وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شواطئ "السرايا العام، ميامي العام، جليم العام، الأنفوشي العام، شهر العسل العام، الهانوفيل العام، والمندرة المجاني" للخدمة الليلية من بعد صلاة المغرب مقابل تذكرة دخول بسعر ٤ جنيهات، وأتاحت للمواطنين حرية الاختيار في طلب الخدمة من الكافيتريات الملحقة بالشواطئ، أو اصطحاب الوجبات الخفيفة الخاصة بهم، دون فرض تكاليف إضافية.



ورصدت "جولة الفجر" مخالفات في تطبيق القرار بشاطئ جليم العام، إذ ارتفعت سعر التذكرة إلى ٥ جنيهات، إلى جانب تسعيرة إضافية لإستخدم الكراسي والطاولات بقيمة ٥ جنيهات.



واستطاعت "الفجر" التواصل مع اللواء "جمال رشاد" رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وتقديم شكوى المواطنين داخل الشاطئ برفع سعر التذكرة الدخول في الفترة الليلة بشاطئ جليم العام من ٤ جنية إلى ٥ جنيهات، وتلقي إكراميات من المواطنين.



"استجابة السياحة والمصايف.. تغيير طاقم وفرض غرامة"



استجاب اللواء "جمال رشاد"، وتوجه مع فريقه ليستمع للمواطنين، وبعد التأكد من صحة الشكوى، قرر فرض غرامة بقيمة ٥٠٠٠ آلاف جنيه، على مستأجر الشاطئ لمخالفته التعليمات، بعد أن تبين إستغلال عدد من المصطافين، وتقديم تذاكر دخول كتب عليها قيمة ٥ جنيهات بدلًا من ٤ جنيهات، كما شمل القرار تغيير طاقم العمل، مع توقيع جزاءات على عدد منهم بسبب سوء التعامل مع المواطنين.



وقال اللواء جمال رشاد في حديثه لـ "الفجر": إن الدور الذي تلعبه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.



متابعًا توجهنا إلى "شاطئ جليم" العام بعد تلقي شكوى عن زيادة تذكرة الدخول في الفترة الليلة من ٤ إلى ٥ جنيهات، وأخذ العمال من رواد الشاطئ إكراميات، وهذا يخالف الـقرارات التي أصدرها محافظ الإسكندرية، الأمر الذي استدعى فرض الجزاءات المشار إليها.



وأضاف: الإدارة لن تسمح بعودة التسيب والإهمال داخل الشواطئ، التي سوف تعود لمكانتها في الصدارة ليستمتع كل محبي الإسكندرية بجو نظيف آمن، ويشعر المواطن أنه ليس هناك مستأجر خارج على التعليمات، أو يضع تسعيره غير المصرح بها، أو يعامل الجمهور كما يشاء.



"قرار فتح الشاطئ الليلي لإسعاد المواطن"



وتابع أما بالنسبة للموظف الذي يعمل على الشاطئ العام، يعود لمنزله خلال انتهاء مدة عمله، ومعنى ذلك أننا سنكون متضطرين لإغلاق الشاطئ وتسليمه لشركة أمن، في حين أنه هناك بعض المواطنين يحبون الجلوس على الشواطئ مساءًا، ففكرنا هل نطول مدة عمل العمال على الشاطئ، ام نوفر مستأجر ونضع له قواعد معينة يلتزم بها وهذا أفضل، في حين أننا نعظم الموارد ونعطي فرصة للمواطن أن يجلس ويستمتع على البحر مباشرة، ويكون سعيدًا بالخدمات المقدمة له وهذا ما كنا نريده.



"التسعيرة محددة ولا يوجد شمسية في الشاطئ الليلي"



وأكد "رشاد" أنه تم وضع تسعيره لبعض الشواطئ وسعر دخول الفرد فيها ٤ جنيهات وبعض الشواطئ ٥ جنيهات، ولا يوجد شمسيه لأن الجلوس يكون من بعد الساعة السادسة مساءً ولا يوجد شمس، وتلك التسعيرة تشمل إستخدام الطاولة والحمامات، ولا يدفع المواطن أي شئ آخر.



"التجربة ناجحة والجلوس حتى بعد منتصف الليل"



وأضاف وجدنا التجربة ناجحة جدًا وبعض الناس الذين يحبون السهر أصبحوا يسألون عن مدة الجلوس على الشواطئ، وطبقًا لقرار مجلس الوزراء فإن الجلوس يكون حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.



"الدور الرقابي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف"



وتابع أما بالنسبة للدور الرقابي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فهو يمتد للشواطئ المأجورة ليلًا، لأن العقود ملزمة ويجب التأكد أنه ملتزم بها.



وأكد اللواء "جمال رشاد" ستعود شواطئ الإسكندرية آمنة محترمة للإستجمام، وربّ الأسرة عند دخوله مع أسرته يتأكد أنه"مش هيشوف منظر وحش"، ولن يسمع ألفاظ غير مناسبة، ويتم ضبط المشروبات الروحية، كالخمور والبيرة، والشيشة ويتم إتخاذ إجراءات حازمة، واذا تبين أن المستأجر سمح بدخول هذه الممنوعات يتم تغريمه غرامات تصل لـ ١٠ آلاف جنيه و٢٠ الف جنيه، وفسخ العقد في حال تجاوز الـ ٣ غرامات، وذلك إذا تبين أن المستأجر متعمد دخول المواطن بالشيشة بشكل أو آخر، ويتم إعدام الممنوعات وطرد الشباب الغير ملتزم بالتعليمات، مضيفًا " لن أسمح أن يدخن الشيشة وسط الأطفال على الشواطئ خاصة في تلك الظروف"، وسيكون القادم أفضل وهناك مفآجات ستنقل الشواطئ نقله جميله سياحية وجمالية.



"الإجراءات التي يتم إتخاذها في حال المخالفات''



وتابع أنه بالنسبة للإجراءات التي يتم اتخاذها في حال وجود مخالفات، المخالفة رقم واحد في كراس الشروط يتم توجيه إنذار بدون غرامة مالية، المخالفة رقم ٢ يغرم بـ ٥٠٠٠ جنيه وتضاعف في حالة التكرار، ثم المخالفة رقم ٣ يتم التغريم بـ ١٠ آلاف جنيه، ثم ١٥ الف جنيه، وبعد ٣ غرامات يتم فسخ العقد مع المستأجر، بمعنى لا يوجد له قيمة التأمين الذي تم دفعه، ويتم وضعه في البلاك ليست أو القائمة السوداء ولن يستطيع الدخول في أي مزاد تعقده المحافظة، مشيرًا أنه عند المخالفة الأولى يشعر المستأجر أن رصيده بدأ يقل فيحترس ولا يكرر المخالفة مرة أخرى.



"تواجد شباب لرصد المخالفات والتأكد من البلاغات"



وأكد لدينا شباب يقومون برصد المخالفات عن طريق الواتس آب، والصفحة الرسمية للإدارة المركزية، والموقع، وكل منهم يستقبل الشكاوي، فرضًا عند تواجد مجموعة شباب على اي شاطئ يثيرون مشكلة أو يقومون بالشرب يتم الإبلاغ ورصد الشاطئ والتأكد أن البلاغ ليس كيدي قبل إتخاذ الإجراءات.



"تخصيص جزء لملوك الكراسي بشاطئ المندرة"



وأضاف أن الشواطئ الليلية التي تديرها المحافظة هم ٧ شواطئ، بالإضافة لشاطئ المندرة المجاني الذي فرح به أهل الإسكندرية كثيرًا، والذي تم تخصيص جزء منه لذوي الهمم "ملوك الكراسي"، واستقبلوا القرار بفرحة كبيرة وقريبًا جدًا سنوفر لهم طريقة لنزول البحر وهي غير متوفرة في أي شاطئ من شواطئ الجمهورية.