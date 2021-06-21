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وفاة سليلة شاعر روسيا الكبير بوشكين متأثرة بإصابتها بكورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:52 ص
بوابة الفجر
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أعلن موقع مجلة "ليسيوم" وفاة عالمة اللغة الروسية البارزة ليديا سافيليفا سليلة شاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين، في مدينة بتروزافودسك عن 84 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشار الموقع في منشور له، إلى أن "أستاذة العلوم اللغوية أدخلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث احتفلت في الـ7 من يونيو الجاري بعيد ميلادها الـ84، ليعلن عن وفاتها ليلة الأحد".

وولدت سافيليفا عام 1937 في قرية سيمينوفسكايا في مقاطعة ميخنوفسكي لعائلة من علماء اللغة، وهي سليلة مباشرة لشاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين، حيث كان ابنه الأكبر ألكسندر ألكساندروفيتش جد صوفيا جدة ليديا سافيليفا.

ودرست سافيليفا في كلية اللغات بجامعة لينينغراد الحكومية، وعملت في معهد "كاريليان" التربوي 50 عاما.

واشتهرت بأبحاثها في تاريخ اللغة الروسية وعلم العصر القديم وعلم الكلام.

وكان لها الريادة في فك رموز الأبجدية السلافية وتفسيرها في نص شعري، وقدمت مفهوم "بيئة اللغة إلى العلم"، وهو ما نال تقديرا كبيرا من قبل الأكاديمي ديمتري ليكاتشيف.

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