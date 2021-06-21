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برلماني: مبادرة حياة كريمة تعطى الصعيد قبلة الحياة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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أكد النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط على ما تبذله القيادة السياسية من جهود عظيمة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في الصعيد عمومًا وأسيوط على وجه الخصوص.

وقال "الكحيلى" فى بيان له، إن ذلك يأتى بعد أن شهدت أسيوط تهميشا منقطع النظير من قبل الحكومات السابقة حتى أصبحت المحافظة من أفقر المحافظات، طبقا لتقارير رسمية وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أولت الدولة اهتمامًا خاصًا للمشروعات القومية لرفع الحالة الاقتصادية للمحافظة وفتح شرايين جديدة تعود بالنفع على المواطنين.

واستكمل"عضو مجلس الشيوخ" لقد تغير وجه الحياة للأفضل في قرى اسيوط، فبنيت الوحدات الصحية على أعلى مستوى وشيدت المدارس وتم رصف الطرق وتغيير شبكات المياه والكهرباء المتهالكة ويتم توصيل الصرف الصحي لجميع القرى ولذلك فإن المبادرة أعطت الصعيد قبلة الحياة من جديد.

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