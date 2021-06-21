Advertisements

انطلاق الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الشهادة الثانوية بعد قليل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements



ينطلق اليوم الاثنين اليوم الاول للامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الاحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميا وأيضًا رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح.

و إن في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يكشف سبب تعيين شقيقته في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير يوفيتش

منذ ساعتين و 21 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة