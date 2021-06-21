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موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في كوبا أمريكا
الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:31 ص
حسام مجدي
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره باراجواي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره باراجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره باراجواي غدا في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” بتعليق رؤوف خليف.
ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب باراجواي في المركز الرابع بدون نقاط.
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