ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.





ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة:





1- الزمالك برصيد 55 نقطة.

2- المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.

3- الأهلي برصيد 41 نقطة.

4- سموحة برصيد 40 نقطة.

5- إنبي برصيد 36 نقطة.

6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.

7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.

8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.

9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.

11- الجونة برصيد 31 نقطة.

12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.

15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.

17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.

18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.



