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ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة
الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:31 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة:
1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.
3- الأهلي برصيد 41 نقطة.
4- سموحة برصيد 40 نقطة.
5- إنبي برصيد 36 نقطة.
6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.
9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة.
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.
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