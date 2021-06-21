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1025 وفاة و44178 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1025 وفاة و44178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقد وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البرازيل إلى 501825، فيما عدد الإصابات تجاوز الـ17.9 مليون.

 

وكان كيريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، قال إن "سبوتنيك V" سيصل إلى البرازيل في يوليو المقبل.

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وزاره الصحة فيروس كورونا البرازيل

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