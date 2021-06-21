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مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف المصابين قبل مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وحسب المصدر، فإن الأهلي أصبح كامل العدد باستثناء الثلاثي المصاب محمود متولي وكريم نيدفد ومحمد محمود، مؤكدا أن محمد هاني سيكون جاهز للمباراة على الأقل كبديل لأكرم توفيق في الجبهة اليمنى.

وأضاف، أن الأهلي سيعود للتدريبات غدا وسيدأ الاستعدادات لمباراة العودة المقرر لها السبت القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلى الفوز بهدف نظيف على الترجي في مباراة الذهاب في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رادس بتونس.

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