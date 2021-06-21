راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

تلقى المدافع الدولي الإسباني الإسباني سيرجيو راموس، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الأسبق، صدمة قوية بشأن مستقبله في الموسم المقبل، بعد إعلان رحيله عن النادي الملكي بنهاية الشهر الحالي.





مانشستر سيتي يرفض ضم راموس





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مستقبل المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الأسبق، يتعقد يومًا بعد يوم، بسبب قلة العروض المتاحة أمامه في أوروبا.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي رفضوا الحصول على خدمات القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس، بسبب إصابات اللاعب وغيابه المستمر عن ريال مدريد في الموسم المنصرم.





وتابعت الصحيفة أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، يثق في قدرات راموس الدفاعية، لكن يشك في حالته البدنية بعد تعدد إصاباته.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن باريس سان جيرمان لم يعد مهتما لضم سيرجو راموس قائد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، و أن إدارة النادي الفرنسي لم تتحدث حتى الآن مع اللاعب.



