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طارق الشناوي يكتب: حلم الأصفار الستة!

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اشتعلت المواقع الإخبارية بالكلمة التى أطلقتها قبل أيام الفنانة سميرة عبد العزيز، فى حوارها لتليفزيون (المصرى اليوم).

قالت الفنانة الكبيرة إن رمضان سخر منها بعد إعلانها أنها لا يمكن أن تؤدى دور أمه، فقال لها ساخرا فى رسالة (واتساب) إنها تحصل على أجر 20 ألف جنيه، بينما أجره 20 مليون جنيه، وعايرها بفقرها، بينما رمضان كتب على صفحته مكذبا الواقعة وقال إنه من المستحيل أن يفعلها.

قناعتى أنه لا ينبغى إحالة الخاص إلى عام، أقصد الرسالة الخاصة لقضية رأى عام، إلا أن الأغلبية صدقت ما أشارت إليه سميرة عبد العزيز، برغم إنكار رمضان، لأن مواقفه السابقة فى أحداث مماثلة تجعلنا نصدق.

ما تم تداوله حقيقة يعرفها كل المتعاملين فى تلك الدائرة، لدينا فنانون يتعاملون بثلاثة أصفار، وهناك من لا يقل عدد أصفاره عن ست، وهذه هى قوانين الحياة منذ بدء الخليقة.

التوصيف الشائع ليس أبدا فروقا فى الإجادة، ولكن فى الوهج، هذا النجم يتم بيع العمل الفنى باسمه، كما أن الجمهور يقطع من أجله تذكرة الدخول إلى دار العرض.

قبل عامين أو ثلاثة قالت سميرة عبد العزيز، فى أحد اللقاءات على شاشة (دى إم سى)، إنها بعد أن لعبت دور أم (أم كلثوم) فى المسلسل الشهير، اعتذرت عن عدم أداء دور أم بلطجى مثل محمد رمضان، وهو قطعا رأى يخاصم الفن، بعيدا عن رمضان أو غيره، لو أن البلطجى مثلا أمير كرارة هل ستلعب الدور؟ مفروض أن الفنان يؤدى كل الشخصيات، بالمناسبة فى رمضان الماضى أدت عارفة عبد الرسول دور أم رمضان فى مسلسل (موسى)، ولم نستشعر أبدا أنها أخطأت، الممثل المحترف يؤدى كل الأنماط، المفروض أن سميرة من الممكن أن تلعب أيضا دور امرأة منحرفة وليس فقط أم لشاب منحرف، إلا أنها مثل قطاع من الفنانين، أصبحوا يميلون لأداء الأدوار الطيبة، بسبب الصورة الذهنية التى ارتبطت بهم عند الجمهور، وهو بالقطع توجه يخاصم فن التمثيل.

رمضان صار يضرب بتصريحاته كل المحاذير، التى كانت تُشكل فى الماضى خطوطا حمراء، التباهى بالرقم الذى يحصل عليه النجم ليس من اختراع رمضان، سبقه قبل عقود من الزمان عادل إمام، الذى كثيرا ما كان يتباهى، فى السوق السينمائية، بأنه الأغلى والأرخص، الأغلى لأجره المرتفع، والأرخص بالنسبة للمنتج لأنه يضمن له تحقيق أرباح أكثر.

الفارق شاسع قطعا بين عادل إمام ومحمد رمضان فى استخدام سلاح الأرقام، رمضان فج وغليظ فى إعلانها مباشرة، بينما عادل يضعها فى إطارها لتحقيق نفس الغرض، وهو أنه الأعلى بين كل منافسيه.

أين يقف الجمهور من كل ذلك؟ هل الشباب، وهم يشكلون القسط الأكبر، يرفضون هذا السلوك؟ لم نر نجما مثل رمضان يتباهى بأنه فى رحلاته الخارجية لا ينتقل إلا فى طائرة خاصة، كان عادل إمام فى كل أحاديثه يحرص- فى التسعينيات- على إعلان أنه لا يمتلك تليفونا فى السيارة، بينما قبل المحمول كانوا يتباهون بأن لديهم أكثر من تليفون بالسيارة.

جمهور رمضان أقصد النسبة الأكبر واضح أنها تفضله هكذا متحديا ومتجاوزا، التنابز بالأصفار الستة سيظل سلاحه، طالما أن جمهوره لا يزال يحلم أيضا بالأصفار الستة!!.

المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

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