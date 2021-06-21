متحف الحضارة يطلق برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع السياحة والآثار

أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، برنامج تدريبى جديد تحت عنوان: صناعة السياحة، وذلك فى إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقوم بها المتحف.



ويأتي التدريب بالتعاون بين المتحف ووزارة السياحة والآثار وبتنظيم وإشراف الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير للتدريب والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار.



وشملت أولى محاضرات الدورة التدريبية: مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالدولة والإتيكيت فى مكان العمل وألقت المحاضرة الدكتورة سها بهجت.



فيما ألقى هيثم نصار الخبير السياحي ومدير فنادق هيلتون محاضرة عن صناعة السياحة والمردود الاقتصادى لها.



ومن ناحيته أوضح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف بأن هذا البرنامج التدريبى نال إقبال الحاضرين من المتاحف والمواقع الأثرية في أنحاء الجمهورية وذلك بعد اختتام الدورات التدريبية السابقة التابعة لبرنامج سفراء السياحة والتي اهتمت بتدريب العاملين في الصفوف الأمامية بالمتاحف والمواقع الأثرية.



وأشار غنيم إلى أهمية دور مركز التدريب فى تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين، ليظل هذا المركز التدريبى منارة تنشر العلم والمعرفة وكل ما هو جديد في العلوم ذات الصلة بكل تخصصات العاملين بالوزارة.



وتم التدريب مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتي شارك فيها 20 مشتركًا، على أن تعاد المحاضرات لمجموعات جديدة حفاظا على سلامة وصحة العاملين والزوار.