حزب رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية

فاز حزب رئيس الوزراء الأرميني، بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في أرمينيا أبوابها معلنة انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والبدء بعملية فرز الأصوات.

وأشارت وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص في قوائم الناخبين.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت في أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.

وشارك 21 حزبا وأربع كتل هي "أرمينيا"، و"لدي شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان" في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية.