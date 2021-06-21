Advertisements

حزب رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

فاز حزب رئيس الوزراء الأرميني، بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في أرمينيا أبوابها معلنة انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والبدء بعملية فرز الأصوات.

 

وأشارت وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص في قوائم الناخبين.

 

تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت في أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.

 

وشارك 21 حزبا وأربع كتل هي "أرمينيا"، و"لدي شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان" في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حزب رئيس الوزراء الانتخابات التشريعية أرمينيا

أخبار تهمك

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرّة أرمينيا تشهد انتخابات برلمانية مبكرة

بالأرقام.. تعرف على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة الإسرائيلية

أوكرانيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تصل إلى 49.84 بالمئة

تونس: إغلاق صناديق التصويت في الانتخابات التشريعية

تشريعية تونس 2019: في الساعات القليلة القادمة تبلغ عملية الفرز الـ100٪

أرمينيا: البرلمان يعلن إلغاء "حالة الحرب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

09:00 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: «مملكة الزاهد» فى مصر القديمة

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: دع الخلق للخالق

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: خريجو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية «٢»