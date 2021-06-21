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في هذا الموعد..علي الألفي يحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد المطرب علي الألفي، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في ساقية الصاوي، وذلك يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة منها "غنوه حب" و"إحساس بالونس"و"مش لازم" و"متنفعلكش" و"وراء كل باب" وغيرهم.

وفي سياق آخر، طرح على الألفي مؤخراً دعاءً دينياً يحمل عنوان "خليك في حالك" وهو من كلمات وليد دسوقي، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل.

والجدير بالذكر أن علي الألفي بدأ مشواره الفني منذ حوالى 11 عاماً، واشتهر بالعديد من الأغاني منها إحساس بالونس، البنت اللي سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.

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