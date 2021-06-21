Advertisements

لجان الثانوية تفتح أبوابها أمام الطلاب لخوض الامتحان التجريبي الثالث

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements

فتحت لجان الثانوية العامة، أبوابها أمام الطلاب، على أن يبدأ الامتحان، في الساعة العاشرة صباحا.


وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال تنبيه هام إلى جميع المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية لتوزيعه علي اللجان وقالت من خلاله أنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الإجابة والأسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتي وإن قام بتحرير الإجابة علي التابلت.


ينطلق اليوم الاثنين اليوم الاول للامتحان التجريبي الاخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الاحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميا وأيضًا رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح.

و إن في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

أخبار تهمك

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ أقل من ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

09:00 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: «مملكة الزاهد» فى مصر القديمة

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: دع الخلق للخالق

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: خريجو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية «٢»