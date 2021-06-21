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المكسيك تسجل 1578 إصابة و36 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة بالمكسيك، 1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت السلطات الصحية المكسيكية، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد وصل إلى 231187، بينما سجلت البلاد مليونين و477283 إصابة منذ ظهور الوباء.

 

وقد أوضحت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا، أن "العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل".

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