Advertisements

الحب تحت قبة البرلمان.. حكايات أشهر قصص الغرام داخل مجلس النواب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
أحمد عبد الجليل
Advertisements
يبقى الحب دائما هو المنتصر، يستطيع وحده هزيمة كل شىء، حتى تلك الصورة النمطية عن أكثر المؤسسات محافظة.

فى البرلمان؛ حيث مشاريع القوانين، وجلسات اللجان، ولقاءات المسئولين، ومحاسبة الوزراء، ومساءلة المتهاونين، هناك أيضا مكان للحب.

وضعت الدساتير جميعها، ولوائح البرلمانات المتعددة مجموعة من الشروط ألزمت بها النواب، أهمها التفرغ لمهامه التشريعية، لكن من قال إن القلب يمكن أن يخضع لهذه المحاذير، قلنا إنه خارج السيطرة دائما.

فللنائب الحق فى الحب والارتباط، وأن يعبر عن مشاعره سواء داخل أو خارج المجلس، وهناك حكايات كثيرة شهدتها أروقة مجلس النواب حول زواج النواب.

يسجل التاريخ البرلمانى أن وجود المرأة داخل المجلس لم يبدأ إلا فى عام ١٩٥٧، بحصول النائبتين راوية عطية وأمنية شكرى على مقعدين لأول مرة فى تاريخ مصر.

ولم يسجل التاريخ حكايات زواج نائبات من نواب داخل المجلس إلا فى ٢٠٠٧، مع واحدة من أشهر قصص الحب داخل المجلس، بين المهندس أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب المنحل ونائبة البرلمان السابقة شاهيناز النجار، والتى أثارت حالة من الجدل، حيث كان يشغل عز وقتها منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب وكانت شاهيناز النجار تشغل منصب أمين سر لجنة السياحة والثقافة والإعلام، ولم يعلن عن زواجهما رسميا إلى بعد ثلاثة أشهر من عقد قرانهما.

صاحب حالة الحب التى نشبت بين النائبين العديد من الشائعات، كان أبرزها أن اثنين من رجال الأعمال سبقا عز فى محاولات الزواج من نائبة البرلمان إلا أنها رفضت.

أهدى عز زوجته مهرا يقدر بنحو ٢٥ مليون جنيه وشبكة خاتم ألماظ ثمنه مليون جنيه، واشترط عليها ترك مقعد البرلمان وبالفعل تقدمت باستقالتها بعد ذلك من عضوية البرلمان.

أما على مستوى البرلمان الحالى، احتفلت خلال الأيام القليلة الماضية النائبة هدى عمار بعقد قرانها على محمد أباظة أحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، نالت هدى عمار ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعيين فى مجلس النواب، من بين ٢٨عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، حاصلة على بكالوريوس كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية ودبلومة المتدربين بالنقابة العامة للعاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك.

وفى إبريل الماضى أعلن النائب ناصر هدية عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن خطوبته على النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، ليكون بذلك أول ارتباط بين نائبين يمثلا الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان، وفاطمة سليم هى أصغر أعضاء مجلس النواب، مواليد ١ سبتمبر ١٩٩٥ فى بنى سويف، وابنة عضو مجلس الشيوخ أحمد محسن رجل الأعمال، عن محافظة بنى سويف، خريجة كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ترشحت فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن تنسيقية حزب الإصلاح والتنمية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.أما ناصر هدية فهو الأمين العام المساعد لقطاع الأعمال المركزية حزب مستقبل وطن، ونجل النائب السابق أشرف هدية عوض مجلس النواب عن الحزب الوطنى « ٢٠٠٥- ٢٠١٠».

مجلس النواب السابق تضمن العديد من قصص الحب التى تكلل بعضها بالزواج العلنى، ومنها النائب السابق بكر أبوغريب والنائبة السابقة نسيلة أبوعمر، والتى انتهت بالزواج خلال دور الانعقاد الرابع، حيث دعا النائبان زملاءهما من البرلمانيين على حفل زفافهما. وفى أغسطس الماضى احتفلت النائبة السابقة مى محمود، نائب رئيس لجنة الاقتصاد الريفى والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الإفريقى، بحفل زفافها على الدكتور محمد خطاب.

أخبار تهمك

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 10 ساعات

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

09:00 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة