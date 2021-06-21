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تفاصيل شخصية أحمد فتحي في مسلسل "عودة الأب الضال"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان أحمد فتحي حالياً في مسلسل "عودة الأب الضال"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف في الحلقة الثانية، ويُجسد خلاله دور عمدة الصعيد.


مسلسل "عودة الأب الضال"من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وبطولة كل بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفي، نور قدرى، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.


مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدي، في إطار 60 حلقة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن بناته السبعة، التي تعمل كل واحدة منهم كراقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

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